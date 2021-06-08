Мама Наташи Королевой подчеркнула фигуру модной блузкой с пышными рукавами и молочными слаксами

Людмила Порывай поддержала тренд на горох, который уже несколько сезонов подряд не теряет актуальности.

Мама Наташи Королевой — Людмила Порывай — дама энергичная и стройная. И, как оказалась, чутко следящая за трендами сезона. К примеру, ранее она засветилась на прогулке по Крекшино, где живет ее дочь, в модном малиновом джемпере с эффектом состаривания.

Теперь родительница звезды отметилась в трендовой блузке в белый горох на черном фоне с популярными в настоящий момент рукавами-буфами. О том, что такой принт соответствует современным тенденциям, ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала. Стилист заверила, что этот рисунок является уже классикой и опасаться, что вещи с ним скоро устареют, не стоит — в них можно смело инвестировать.

Людмила Порывай примерила также молочные слаксы, подчеркнув хрупкость своих форм. И завершила стайл черными туфлями на устойчивом каблуке с эффектом кружева.

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