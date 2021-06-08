«Обалдеть!»: Ургант восхитился мерцающим комбинезоном Глюкозы, представшей на его шоу

Певица пришла на Первый канал в день своего 35-летия.

Певица Глюкоза 7 июня отметила 35-летие, в свой юбилей звезда отправилась на шоу «Вечерний Ургант» Первого канала.

Для появления перед камерами артистка выбрала облегающий комбинезон с цветными полосами, сшитый из ткани с легким мерцающим эффектом. Наряд великолепно подчеркивал фигуру знаменитой блондинки. И даже ведущий проекта Иван Ургант не смог скрыть своего восхищения.

В тот момент, когда звезда шла до диванчика – неизменной дислокации гостей программы – рулевой шоу провожал ее пристальным взглядом. А когда Глюкоза остановилась, он подарил ей краткий, но яркий комплимент: «Обалдеть!»

Однако, Ургант не был бы самим собой, если бы не перевел все в шутку. Он заявил, что у него есть точно такой же комбинезон и порадовался, что не надел его тоже на съемки.

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