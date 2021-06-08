«Для повседневной носки»: Хромченко рекомендовала зрелым модницам стильный комплект оттенка хаки

На «Модном приговоре» Первого канала «народный стилист» создала комплект для зрелой дамы в стиле милитари, взяв за основу платье с пышной юбкой оттенка хаки. Она украсила его черным ремнем, платком с леопардовым принтом, солнцезащитными очками, крупными серьгами золотистого цвета, многослойными браслетами и ботильонами-сетью.
Наряд получил высокую оценку Александра Васильева и Эвелины Хромченко.
«Для повседневного использования этот комплект замечательно подобран! Молодец, эта девочка!» — похвалила «народного стилиста» Хромченко.
Александр Васильев заметил, что сочетание оттенка хаки, который стойко ассоциируется с военной формой, и женственной юбки – очень удачное. Оно неизменно привлекает к себе внимание и усиливает эффект, созданный кроем облачения.