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Счастье на Мальдивах: Прилучный и Карпович показали свой романтичный отдых на яхте

Звезды остановились в отпуске в одном отеле.

Счастье на Мальдивах: Прилучный и Карпович показали свой романтичный отдых на яхте
Павел Прилучный и Мирослава Карпович. Фото: Global look press

Мирослава Карпович и Павел Прилучный улетели отдыхать на Мальдивы. Актеры остановились в пятизвездочном бутик-отеле, расположенном в биосферном заповеднике атолла Баа из списка ЮНЕСКО. Российские звезды стараются не афишировать этот момент, однако геолокация их постов четко указывает на одну гостиницу.

Фото из микроблогов Прилучного и Карпович.
Кадры из микроблогов Прилучного и Карпович. Фото: instagram.com/bugevuge/ instagram.com/m1r0slava_karpovich/

И хотя знаменитости не опубликовали в Сети ни одного совместного фото, stories их Instagram бывают уж очень похожими. Например, недавно оба отдохнули на яхте с палубой из натурального дерева. И даже кадры сделали для микроблогов практически идентичные.

А когда Павел записывал ролик для своих фолловеров, в его солнцезащитных очках отражался женский силуэт в белом облачении. Возможно, эта девушка является спутницей Прилучного.

Отражение в очках Павла Прилучного.
Отражение в очках Павла Прилучного. Кадр из видео: instagram.com/bugevuge/

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