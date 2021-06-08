Счастье на Мальдивах: Прилучный и Карпович показали свой романтичный отдых на яхте

Мирослава Карпович и Павел Прилучный улетели отдыхать на Мальдивы. Актеры остановились в пятизвездочном бутик-отеле, расположенном в биосферном заповеднике атолла Баа из списка ЮНЕСКО. Российские звезды стараются не афишировать этот момент, однако геолокация их постов четко указывает на одну гостиницу.

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И хотя знаменитости не опубликовали в Сети ни одного совместного фото, stories их Instagram бывают уж очень похожими. Например, недавно оба отдохнули на яхте с палубой из натурального дерева. И даже кадры сделали для микроблогов практически идентичные.

А когда Павел записывал ролик для своих фолловеров, в его солнцезащитных очках отражался женский силуэт в белом облачении. Возможно, эта девушка является спутницей Прилучного.

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