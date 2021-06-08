«Мирочка, кушайте»: Карпович сразила поклонников снимком в красных трусиках на Мальдивах

Мирослава Карпович улетела в отпуск на Мальдивы, поселившись на курорте в одном отеле с Павлом Прилучным. Актеры разместили одинаковую геолокацию в своих Instagram, однако за несколько дней не выставили в Сеть ни одного совместного снимка.

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Впрочем, интересных кадров в их личных блогах и без того достаточно. Чего только стоит последнее фото звезды сериала «Папины дочки». Артистка запечатлелась на берегу океана, сидя на песке в одних красных трусиках. Правда, важно отметить, ничего неприличного публика так и не увидела, поскольку кадр был сделан со спины. Зато фигуру Мирославы ее фолловеры обсудили со всех сторон: кто-то оценил нежную хрупкость девушки, а кто-то счел ее слишком тоненькой.

«Мирочка, кушайте и берегите себя», «Мира, вам пора блокировать любителей рубенсовских женщин и блюстителей чужой нравственности, что-то они тут распоясались», «Хорошенькая такая! Даже не думайте поправляться!» — написали почитатели Карпович в ее блоге.

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