Этот пресс сводит с ума: Туктамышева обнажила спортивный живот ради эротичного кадра на Мальдивах

Даже чемпионки мира берут иногда паузу и отдыхают от активных тренировок. Вот и Елизавета Туктамышева позволила себе приятный отпуск на Мальдивах с веселыми подругами.

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Девушка забыла здесь про макияж и нарядные одеяния и насладилась полным единением с природой. В личном блоге звезда российского льда обнародовала несколько кадров с курорта, поразив своих поклонников красотой и эротизмом.

Почитатели фигуристки, благодаря ее постам, смогли оценить ее спортивную подкаченную фигуру, которую не смогли скрыть летние легкие наряды. Да и сама Елизавета старалась подчеркнуть свои достоинства – рельефный пресс и стройные ноги, позируя для своего Instagram.

На одном из кадров она предстает в мини-шортиках, эффектно завязав узел на топе. Девушка выглядит на видео невероятно счастливой.

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