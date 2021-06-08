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Обе в трендовых бейсболках: Подольская отметилась с Карауловой и ее новорожденным сыном

Девушки вышли на прогулку в динамичных луках.

Обе в трендовых бейсболках: Подольская отметилась с Карауловой и ее новорожденным сыном
Наталья Подольская. Фото: Global look press

В начале июня 33-летняя певица Юлианна Караулова в одной из престижных клиник Москвы родила сына от саунд-продюсера Андрея Черных. В личном блоге исполнительница хита «Ты не такой» рассказала, что все прошло прекрасно и назвала день появления своего первенца на свет «самой важной встречей». Девушка призналась, что все оказалось не таким страшным, как иногда рисуют женщины, поскольку рядом с ней были чуткие и профессиональные врачи.

В настоящий момент участница проекта «Фабрика звезд» оправилась и уже стала встречаться с друзьями. Накануне она прогулялась с новорожденным малышом и 39-летней Натальей Подольской. Девушки облачились в динамичные луки, примерив трендовые в этом сезоне бейсболки.

Юлианна Караулова и Наталья Подольская.
Юлианна Караулова и Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

«А эта коляска – кого надо коляска», — подписала обнародованное в личном блоге фото с променада жена Владимира Преснякова.

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