Найди ресницы: Нюша показала свое лицо без капли макияжа

Многие привыкли видеть звезд шоу-бизнеса на сцене и страницах изданий после работы стилистов и визажистов. Однако, они такие же люди, как и все остальные и далеко не всегда выглядят так, будто собрались на красную дорожку. В последнее время многие знаменитости поддерживают тренд на естественность, показывая себя такими, как есть в личных блогах.

Кадры своих лиц без мэйка уже выложили в Сеть Кристина Асмус, Елизавета Боярская, Валерия, Вера Брежнева. Теперь без туши, помады и наращенных ресниц показала себя и певица Нюша. Звезда работает над новым проектом, о котором ей не терпится рассказать публике, и это видео в духе «а-ля натюрель» сыграло роль небольшой затравки для поклонников.

Артистка также выложила в личный блог кадры с репетиции нового танца. Почитатели Нюши предположили в комментариях, что их любимица снимает новый клип.

А как вы считаете, что задумала звезда?

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