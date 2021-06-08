«На что смотрите? Ноги?»: Бузова предстала в римском ресторане в асимметричном платье на одно плечо

Ольга Бузова отличается целеустремленностью и желанием добиться всего, чего захотелось. После участия в шоу «Дом-2» она стала ведущей, певицей, популярным блогером, а недавно и актрисой МХАТа. Поэтому, когда ей захотелось прилететь в один из самых своих любимых городов на планете – в Рим – ее трудно было остановить. И, конечно же, ей это удалось, несмотря на многие ограничения.

В настоящий момент звезда наслаждается красотами Италии и релаксом. Артистка уже посетила самый большой в столице этого солнечного города фонтан Треви, побывала в Колизее и отметилась в местных ресторанах. Для выхода в свет она выбрала силуэтное платье мини на одно плечо, запечатлевшись на террасе заведения.

«Жизнь прекрасна, но красивая жизнь еще лучше. На что смотрите? Закат? Ноги? Платье?» — подписала она фото в личном блоге. «На все сразу, очень классно выглядишь», «Вот это платье, супер, мне нравится очень», «Идеальная ты, идеальное платье, идеальный закат», «Как всегда, прекрасна. Оленька, ты лучшая. Хорошего тебе отдыха, любим тебя», — отреагировали на пост фолловеры.

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