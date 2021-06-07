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«Ей 10 месяцев. Зовут Миа»: Марина Зудина впервые рассказала о своей внучке, которую скрывала

Стало известно, что Павел Табаков еще в прошлом году стал отцом.

«Ей 10 месяцев. Зовут Миа»: Марина Зудина впервые рассказала о своей внучке, которую скрывала
Марина Зудина. Фото: Globallookpress.com

Марина Зудина еще будучи студенткой познакомилась с Олегом Табаковым. Лишь спустя 10 лет романа они сыграли свадьбу. Как известно, в 2018 году знаменитый актер ушел из жизни. Однако у него остались дети от первого брака, а также внук и три внучки. Зудина успела родить от него сына Павла, который пошел по его стопам и теперь играет в театре и кино, а также дочку Марию. Звездная семья старается вести скромную жизни, но в последнее время они то и дело оказываются в центре внимания.

Так 7 июня журналисты узнали, что 25-летний Павел успел стать отцом. Последние пять лет его видели с молодой актрисой Софьей Синицыной. В августе 2020 году у нее родилась дочка. И только теперь выяснилось, что малышка рождена от сына Табакова. Сначала никто из семьи не комментировал это известие. Но потом Павел признался, что не живет с дочкой. А следом Зудина подтвердила, что стала бабушкой. Она объяснила, почему они скрывали от всех ребенка.

Артистка поделилась фото, сделанным в храме. В кадре Павла обнимает его сестра. При этом он выглядит очень счастливым.

«Это мои дети Павел и Мария! Я их очень люблю! И мы все уважаем личное пространство друг друга! Мы рассказываем о нашей жизни ровно столько, сколько считаем возможным, мы не любим хайп и не привлекаем внимание любыми возможными способами! Чтобы избежать домыслов, так как многие издания уже опубликовали эту информацию, я напишу сама, хотя мы не хотели делать это достоянием гласности.

Павел Табаков с сестрой. Фото: instagram.com/marinazudina_official/

Вчера были крестины дочери Павла. Ей 10 месяцев. Зовут Миа, при Крещении дали православное имя Марина, так как по звучанию это имя близко и даты рождения Мии и Марины Антиохийской рядом. Это все», — рассказала Зудина.

Поклонники принялись поздравлять актрису. Многие отметили, что она молодая и красивая бабушка. «Еще один чудесный день в вашей жизни! Счастья девочке, благополучия все вашей семье», «Как прекрасно, какая хорошая новость, рады за Павла и вас», «Какое прекрасное и радостное событие!» — прокомментировали пост подписчики.

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