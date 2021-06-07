«Ей 10 месяцев. Зовут Миа»: Марина Зудина впервые рассказала о своей внучке, которую скрывала

Марина Зудина еще будучи студенткой познакомилась с Олегом Табаковым. Лишь спустя 10 лет романа они сыграли свадьбу. Как известно, в 2018 году знаменитый актер ушел из жизни. Однако у него остались дети от первого брака, а также внук и три внучки. Зудина успела родить от него сына Павла, который пошел по его стопам и теперь играет в театре и кино, а также дочку Марию. Звездная семья старается вести скромную жизни, но в последнее время они то и дело оказываются в центре внимания.

Так 7 июня журналисты узнали, что 25-летний Павел успел стать отцом. Последние пять лет его видели с молодой актрисой Софьей Синицыной. В августе 2020 году у нее родилась дочка. И только теперь выяснилось, что малышка рождена от сына Табакова. Сначала никто из семьи не комментировал это известие. Но потом Павел признался, что не живет с дочкой. А следом Зудина подтвердила, что стала бабушкой. Она объяснила, почему они скрывали от всех ребенка.

Артистка поделилась фото, сделанным в храме. В кадре Павла обнимает его сестра. При этом он выглядит очень счастливым.

«Это мои дети Павел и Мария! Я их очень люблю! И мы все уважаем личное пространство друг друга! Мы рассказываем о нашей жизни ровно столько, сколько считаем возможным, мы не любим хайп и не привлекаем внимание любыми возможными способами! Чтобы избежать домыслов, так как многие издания уже опубликовали эту информацию, я напишу сама, хотя мы не хотели делать это достоянием гласности.

Вчера были крестины дочери Павла. Ей 10 месяцев. Зовут Миа, при Крещении дали православное имя Марина, так как по звучанию это имя близко и даты рождения Мии и Марины Антиохийской рядом. Это все», — рассказала Зудина.

Поклонники принялись поздравлять актрису. Многие отметили, что она молодая и красивая бабушка. «Еще один чудесный день в вашей жизни! Счастья девочке, благополучия все вашей семье», «Как прекрасно, какая хорошая новость, рады за Павла и вас», «Какое прекрасное и радостное событие!» — прокомментировали пост подписчики.

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