А казалась идеальной: Вера Брежнева показала, как выглядит без грима

Вера Брежнева раньше выступала в составе группы «ВИА-Гра». Она обладает стройной фигурой и моложавым видом. Не раз ее признавали одной из самых привлекательных женщин в России. Однако певица не скрывает, что в детстве ее часто дразнили. Теперь она умеет правильно подбирать наряды, делать укладки и макияж. На сцене девушка всегда блистает в роскошных образах, а в обычной жизни любит носить спортивные костюмы и лаконичные платья.

На этот раз Вера решила показать, как делает летний макияж. При этом 39-летняя артистка для начала предстала без грима, показав естественную красоту. Она не стала скрывать несовершенства кожи, припухшие веки и сухие губы. Однако артистка не стала прятать все изъяны и обошлась без консилера, но подвела брови и нанесла тени на веки. Румяна и набор для скульптурирования лица помогли придать выразительности. Брежнева не забыла про туш и помаду.

Поклонники отметили, что им такой макияж понравился. При этом одни отметили, что не узнали певицу, а другие — восхитились ее красотой. «Эталон красоты», «Уже не та», «Моя ж ты зайка», «Хоть одна без мейкапа красивая», «Видно, что тональник на лице», «Ну прищик замазала, но не показала», «Для 40-летней хорошо выглядишь», «Естественная красота намного лучше», — прокомментировали пост подписчики.

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