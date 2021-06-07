Акцент на загар: Алсу в небесно-голубом костюме с модными шортами посетила ресторан

Алсу давно стала одной из самых известных певиц в стране. Она выпустила множество хитов и теперь не только строит карьеру, но и воспитывает детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Одна из дочек пошла по ее стопам и тоже выступает на сцене. Примечательно, что артистку многие считают иконой стиля. На сцене она выступает в вечерних нарядах, а в обычной жизни носит как костюмы, так и джинсы с футболками.

Недавно Алсу вышла в свет с Микеллой. Они оделись в одном стиле, примерив жакеты оверсайз. А вот 7 июня певица целый день провела в делах. При этом она заглянула в ресторан, где позировала в небесно-голубом костюме с модными шортами-бермудами. Именно такие шорты советует носить Эвелина Хромченко. Наряд подчеркнул стройные и загорелые ноги артистки. Она дополнили образ белоснежными кроссовками.

«Любимое время года в любимом городе. Целый день занималась любимыми делами, напридумывали много всего нового и красивого и потом еще успела записать целых три песни. Обожаю продуктивные дни!» — похвасталась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 37-летняя Алсу. Они отметили, что даже позирует она, как аристократка, с красивой осанкой. Многие одарили ее комплиментами. «Красивая, талантливая и естественная Алсу», «Красивый костюм. Вам очень идет голубой», «Самая красивая», «Ножки просто на зависть», «Идеальный загар», — прокомментировали пост подписчики.

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