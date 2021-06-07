Ультрамодно: 42-летняя Лорак вслед за Алсу облачилась в кожаную рубашку оверсайз

Ани Лорак не скрывает, что научилась подбирать наряды. Она рассказывала, что обращает внимание на лаконичные образы и избегает принтов, которые могут сыграть злую шутку с фигурой. При этом с помощью аксессуаров она расставляет акценты. Стоит отметить, что в 42 года она может похвастаться стройной фигурой. Артистка занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме. Она обычно наряжается в роскошные платья для выступлений, а вот в обычной жизни выбирает более практичные вещи.

Недавно Лорак предстала в рваных джинсах и жакете оверсайз. Она репетировала выступление, но при этом выглядела так, будто сошла с подиума. После перерыва артистка возобновила гастроли. 7 июня она приехала в Тулу. Перед началом выступления певица насладилась чашечкой кофе в ресторане. Каролина ( настоящее имя звезды. — Прим. ред.) была облачена в джинсы и кожаную рубашку оверсайз черного цвета. Рядом с ней стояла сумка Dior.

Стоит отметить, что кожаные рубашки стали актуальны в этом году. Их носят многие звезды: Алсу, Виктория Дайнеко, Микелла Абрамова, Надежда Бабкина и Ольга Бузова.

Поклонники восхитились красотой артистки. Многие отметили, что образ в стиле кэжуал ей идет. «Шикарная дива», «Красотка», «Как всегда, на стиле», «Каролина умеет одеваться», «Наша стильная звездочка», «Вы красивая женщина», «Как налюбоваться?», «Роковая красотка», «Такая аристократка», — прокомментировали пост подписчики.

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