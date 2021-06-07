«Красиво врываюсь в свои 35»: Глюкоза нарядилась в сверкающее платье мидакси с разрезом

Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, знакома публике с юности. Она снималась в «Ералаше», а потом стала певицей. Примечательно, что девушка обладает притягательной внешностью. Она не раз снималась в фильмах в роли роковых красоток. К слову, в обычной жизни артистка тоже постоянно подчеркивает фигуру женственными нарядами. Она не стесняется выставлять на показ свою красоту.

7 июня Наталья отмечает день рождения. Она решила устроить праздник дома, где живет с мужем Александром Чистяковым и дочками: Лидией и Верой. Именинница принарядилась и устроили дефиле на террасе. Девушка была облачена в сверкающее серебристое платье мидакси с разрезом. Наряд напоминал диско-шар. Его дополнили босоножки в тон и сумка-мешок. Глюкоза подчеркнула свои стройные ноги.

«Красиво врываюсь в свои 35», — заявила она.

Многие друзья и поклонники присоединились к поздравлениям. «Моя красоточка! Любимая девочка!!! Поздравляю тебя! Будь счастлива!» — написала Светлана Лобода. «С днем рождения!! Hot mama! Жги», — присоединилась Кристина Орбакайте. А поклонники восхитились красотой молодой мамы. «Многие в 18 лет не выглядят так как вы», «С каждым годом все прекраснее», «Платье роскошное», «Хороша, нет слов», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: