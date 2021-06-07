«Премия Муз-ТВ – это зеркало времени»: гендиректор канала высказался после скандала на недавней церемонии

Захар Бабин ответил на претензии поклонников к одному из самых масштабных мероприятий в мире музыки.

Прошедшая в минувшую пятницу, 4 июня, церемония вручения музыкальной Премии Муз-ТВ-2021 завершилась громким скандалом. Свое недовольство организацией мероприятия, номерами и артистами, представленными на нем, высказали и известные личности и простые телезрители. От критики в адрес музыкального праздника не удержался бывший руководитель канала Арман Давлетяров.

«Премия Муз-ТВ – это всегда своего рода зеркало времени-реальности и тех трендов, которые существуют сегодня. Сейчас, очевидно, наступила эра тиктокеров, — ответил на претензии нынешний генеральный директор «МУЗ-ТВ» Захар Бабин. — Наш федеральный музыкальный канал чутко отслеживает новые тенденции и при этом опирается на интересы многомилионной телеаудитории.

Бурное обсуждение публики вызвали также и результаты голосования. Их во время церемонии подверг сомнениям Моргенштерн, заявивший что награду как лучший исполнитель должен получить он, а не Александр Ревва. Захар Бабин отметил, что голосование в этому году проводилось по отработанной за многие годы технологии. Ничего не поменялось, оно по-прежнему осталось народным.

«В идее премии заложено определение победителя в каждой номинации голосами представителей музыкальной индустрии и аудитории, — сделал акцент Захар Бабин. — Голоса экспертов-академиков суммируются с голосами зрителей в определенных долях, чтобы не возникало недоразумений. Кстати, после объявления Алишером Моргенштерном намерения получить четыре «тарелки» нами было зафиксировано несколько больших ддос-атак на сайт Премии».

Итоги Премии в этом году канал пересматривать не будет, сообщает «Комсомольская правда». А вот, начиная со следующего года, привлечет к процедуре голосования аудиторов, которые будет следить за процессом голосования.

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