Римские каникулы: Бузова в белых джинсах клеш и с сумкой Louis Vuitton прогулялась по Колизею

Ольга Бузова в этом году решила изменить свою жизнь. После расставания с Давой девушка стала постепенно менять свой график. Она перестала вести «Дом-2», но при этом объявила, что скоро ее увидят в белорусской версии шоу «X-Factor», а также девушка станет футбольным арбитром на Чемпионате Европы. Накануне она также объявила, что теперь играет во МХАТе имени Горького. По всей видимости, перед таким плодотворным месяцем она решила отдохнуть.

6 июня Ольга прилетела в Италию. Она в очередной раз решила посетить Рим. По словам девушки, из-за пандемии туристов очень мало, поэтому нет ни толп людей, ни очередей. Артистка спокойно прогуливается по улицам. На следующий день она отправилась на экскурсию по древнему городу, увидела Колизей и другие архитектурные памятники. Бузова облачилась в белоснежные джинсы клеш и пудровый кроп-топ.

На плече у нее была розовая сумка Louis Vuitton. Для удобства звезда надела кроссовки. Она с интересом осматривала Колизей, а также рассматривала экскурсовода. Когда певица дошла до места, где начинается священная дорога, то она приложила руки к камням.

«Место силы», — заявила она. «Так выглядит счастливый человек», — заверила Ольга. «Мой Рим, когда-то здесь ходили императоры, а теперь — Ольга Бузова. Начинаем экскурсию, всегда есть, что можно узнать нового», — добавила она.

Поклонники отметили, что она сделала громкое заявление, сравнив себя с императорами. «Звездная болезнь вошла в чат», «Какое завышенное о себе мнение, кошмар», «Ой, как красиво», «Сразу вспомнила римские каникулы с Одри Хепберн! Ее утонченный и изысканный стиль!» — прокомментировали пост подписчики.

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