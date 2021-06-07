«Угадайте, кто в коляске»: Барановская предстала в красном топе на тонких лямках на архивном фото

Телеведущая поделилась снимком, который был сделан во время ее гражданского брака с Андреем Аршавиным.

Юлия Барановская после расставания с Андреем Аршавиным в одиночку воспитывает троих детей, которых родила во время гражданского брака с футболистом, да еще и успешно строит карьеру.

В Instagram звезда решила напомнить, как выглядела, когда жила с отцом своих сыновей и дочери.

Юлия Барановская поделилась снимком, сделанным пятнадцать лет назад. На нем она предстала юной хрупкой девушкой, которой только что исполнился двадцать один год. Несколько месяцев назад она стала мамой, а потому в кадре рядом с Юлей коляска.

«Угадаете, кто в коляске? Артем, Яна или Арсений?» — задала простую задачу поклонникам телеведущая.

Поскольку на фото указана дата, то все тут же поняли, что пухленький малыш в кадре — старший сын Барановской и Аршавина Артем.

Напомним, в гражданском браке с футболистом Юлия Барановская прожила почти десять лет. Аршавин ушел из семьи, когда Юлия ждала от него третьего ребенка. Случилось это в 2012 году. Предательство любимого человека стало ударом для молодой женщины, но она достойно его держала. После расставания с гражданским мужем Барановская добилась успеха и материальной независимости, а вот карьера Аршавина пошла на спад.

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