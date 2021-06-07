Ходченкова в платье-бюстье со шлейфом канареечного цвета посетила светский ужин в Милане

Актриса приехала в Италию, где ей удалось побывать на презентации в роскошном образе.

Светлана Ходченкова относится к тем артисткам, у которых запоминающаяся внешность. Она снялась в десятках картин, включая Любовь в большом город«, «Пять невест», «Годунов», «Домашний арест». Девушку не раз признавали одной из самых привлекательных актрис с России. Примечательно, что о личной жизни она не рассказывает. После развода с Владимиром Яглычем артистка предпочитает умалчивать о своих романах.

Поклонники уверены, что Светлана не одинока. Она обладает стройной фигурой и следит за внешностью. Ее наряды всегда элегантные и изысканные. Этим летом она уехала в Италию. На днях она прогулялась по улицам города в платье в пол с открытыми боками. А вот 6 июня актриса посетила светский ужин. Она стала гостем на презентации ювелирный дом Bvlgari. Для такого случая Ходченкова выбрала платье-бюстье канареечного цвета с длинным шлейфом. Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру.

На мероприятии было много звезд с разных уголков мира: Лили Олдридж, Кьяра Ферранья, Тина Кунаки и другие известные персоны. В рамках презентации гости насладились концертом в театре Ла Скала, а также выступлением оркестра в саду отеля Bvlgari.

Поклонники восхитились тем, как выглядела Светлана. Многие одарили русскую красавицу комплиментами. «Господи, какая ты невероятная», «Как красиво!», «Как всегда превосходна», «Ты одухотворенная и яркая», «Шикарный образ, просто вау!», «Платье для вечера, только в нем постоять, постоять и все, а как ходить?», «Шикарный модерн в каждой линии!» — прокомментировали пост подписчики.

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