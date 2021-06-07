«Здесь итальянские замки»: Илья Яббаров озвучил цену входной двери в их новой квартире с Настей Голд

Бывшие участники «Дома-2» завершают ремонт в своей «двушке» в Москве.

Поженившиеся на проекте «Дом-2» Илья Яббаров и Анастасия Голд в начале этого года стали обладателями новой двухкомнатной квартиры в Москве. Сейчас пара завершает ремонт своего жилища и примерно в середине лета планирует переехать из съемной квартиры в собственную.

Денег на обустройство семейного гнездышка Илья и Анастасия, судя по всему, не жалеют. Одна входная дверь обошлась им в кругленькую сумму. Правда, сам Яббаров утверждает, что для него это недорого.

В сторис Instagram Настя Голд показала дверь: с наружной стороны она темного оттенка, с внутренней — белая, что особенно нравится экс-участнице.

«Кому – что, а мне главное, что она белая», — поделилась Анастасия в сторис Instagram.

Илью Яббарова же волнуют немного другие характеристики.

«Она такая тяжелая. Здесь итальянские замки, бесшумные. Нет ни щелчков, ничего. Эта дверь стоит недорого — сто десять тысяч рублей», — поделился будущий новосел.

Напомним, на днях Анастасия Голд показывала, какие шикарные натяжные потолки установили они с Ильей в своей квартире.

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