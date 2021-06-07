«Жду возвращения на ринг»: Бузова в велосипедках цвета хаки скучает по тренировкам

Накануне Ольга Бузова объявила о том, что теперь она стала актрисой. Поющая ведущая приступила к репетициям во МХАТе. Она задействована в постановке «Чудесный грузин», посвященной молодости Иосифа Сталина. Сразу после репетиции Ольга на частном самолете улетела в Рим. В своем Instagram звезда поделилась снимком, на котором позировала на балконе отеля, облачившись в велосипедки и топ цвета хаки.

«Не важно, где я нахожусь. Спорт, как и мои люди, всегда со мной. С нетерпением жду возвращения на ринг», — написала Бузова.

Отметим, что новость о появлении Бузовой в театре буквально всполошила общественность. Свое мнение на этот счет уже выразили Оскар Кучера, Елена Летучая и другие звезды.

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