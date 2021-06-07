«С моей дорогой»: Лолита Милявская прильнула к Николаю Цискаридзе, прикрыв глаза от удовольствия

Прославленный танцор, ректор Академии имени Вагановой Николай Цискаридзе стал гостем новой программы Лолиты Милявской «ДНК-шоу».

Судя по всему, от своего участия в эксперименте, во время которого ему нужно было пройти ДНК-тест, Николай Максимович в полном восторге.

Он поделился совместным фото с Лолитой Милявской в Instagram и поблагодарил ее за приглашение на проект. В кадре Цискаридзе и Милявская прильнули друг к другу щеками, а губы их застыли в желании нежного дружеского поцелуя.

«С моей дорогой подругой Лолитой Милявской изучили мои генетические характеристики и прирожденные таланты, пороки, особенности. Немало удивлений и много того, что я сам про себя давно знал, а теперь этому нашлось подтверждение!» — высказался Цискаридзе под фото.

Артист балета уверен, что против природы не пойдешь, но как педагог он знает, что какие-то вещи можно улучшить, наработать и развить.

Разумеется, в числе первых на публикацию Николая Цискаридзе отозвалась сама Лолита Милявская.

«Колечка! Спасибо, что доверил свои анализы», — написала она в комментариях.

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