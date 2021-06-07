Страсти не утихают: экс-жена мужа Макеевой вновь осуждает ее заявления

Анастасия Макеева и Роман Мальков сыграли свадьбу в Крыму в конце мая. Там же решили и венчаться. А началось все с того, что актриса решила достроить свою дачу. Мужчина приехал из Словении, где у него была семья. Позже он развелся с женой, а старшего сына забрал к себе в Москву.

Экс-супруга Малькова, Светлана, которая работает художником, осталась жить в Любляне с тремя детьми. Ранее она заявляла, что добилась выплаты алиментов через суд. Бизнесмен будет платить троим младшим детям по 25 тысяч рублей на каждого.

Тем не менее страсти вокруг этой ситуации все никак не утихают. На этот раз Светлана опубликовала в своем Instagram один из комментариев Анастасии Макеевой. Согласно ему бывшая жена заботилась только о себе и придерживалась потребительского отношения к своему тогда еще мужу.

«Вид из окна был, место жительства мне определяли, школу рисования обсуждали. Пусть сутки повисит, у меня у одной только ощущение, что Анастасия женилась на мне?» — написала Малькова.

Смотрите также: