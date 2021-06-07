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Страсти не утихают: экс-жена мужа Макеевой вновь осуждает ее заявления

Роман Мальков оставил женщину с детьми ради звезды театра и кино.

Страсти не утихают: экс-жена мужа Макеевой вновь осуждает ее заявления
Светлана Малькова. Фото: instagram.com/svetamalkova

Анастасия Макеева и Роман Мальков сыграли свадьбу в Крыму в конце мая. Там же решили и венчаться. А началось все с того, что актриса решила достроить свою дачу. Мужчина приехал из Словении, где у него была семья. Позже он развелся с женой, а старшего сына забрал к себе в Москву.

Экс-супруга Малькова, Светлана, которая работает художником, осталась жить в Любляне с тремя детьми. Ранее она заявляла, что добилась выплаты алиментов через суд. Бизнесмен будет платить троим младшим детям по 25 тысяч рублей на каждого.

Светлана Малькова
Из Instagram Светланы Мальковой. Скриншот: instagram.com/svetamalkova

Тем не менее страсти вокруг этой ситуации все никак не утихают. На этот раз Светлана опубликовала в своем Instagram один из комментариев Анастасии Макеевой. Согласно ему бывшая жена заботилась только о себе и придерживалась потребительского отношения к своему тогда еще мужу.

«Вид из окна был, место жительства мне определяли, школу рисования обсуждали. Пусть сутки повисит, у меня у одной только ощущение, что Анастасия женилась на мне?» — написала Малькова.

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