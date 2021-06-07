Сочная клубника и спелая черешня: Рудковская показала завтрак первого дня недели

Каждое утро Яна Рудковская начинает с того, что пополняет Instagram свежими кадрами своего завтрака. Ежедневно блондинка по-разному сервирует стол. На этот раз она остановилась на летних оттенках — розовом и сиреневом. На столе у продюсера были спелая черешня, сочная клубника, чай и, как всегда, большая корзина с цветами.

«Обратите внимание на Фифину мордочку, мне кажется, завтрак был прекрасен», — написала Рудковская.

Напомним, недавно Яна отметила, что готова стать мамой еще раз. Блондинка хочет родить девочку. До этого момента она четыре раза становилась мамой мальчиков. Двоих старших блондинка родила бизнесмену Виктору Батурину, а младших — олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

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