Бывшая солистка Мариинского театра Римма Волкова разбилась насмерть в страшной аварии под Санкт-Петербургом

Скорбная новость о гибели народной артистки России, экс-солистки Мариинского театра 80-летней Риммы Волковой появилась в соцсетях в официальном аккаунте музыкальной школы, где в последние годы певица преподавала вокал.

«С огромной печалью вынуждены сообщить, что в воскресенье вечером в ужасной автокатастрофе погибла преподаватель вокального отдела, народная артистка России Римма Степановна Волкова. Человек большой души и теплого сердца, Римма Степановна пришла в школу после четвертьвековой работы в Мариинском театре. Она любила учеников, была искренне предана своему делу — всегда имела большой класс, много лет заведовала вокальным отделом, воспитала множество замечательных выпускников», — говорится в сообщении школы.

Смертельное ДТП произошло на трассе Петергоф — Кейкино, которая имеет печальную славу из-за большого количества аварий с жертвами.

Сообщается, что автомобиль «Датсун», в котором пассажиром ехала Римма Волкова, лоб в лоб столкнулся с выехавшим на полосу встречного движения «пежо-боксер». Водитель «датсуна» и одна из его пассажирок скончались на месте ДТП от полученных травм, вторая пассажирка доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Предполагаемый виновник аварии, водитель «пежо», также попал в больницу, его жизни ничто не угрожает.

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