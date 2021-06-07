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«Еще выше натяни»: Каменских задала тренд на бикини с геометрическим принтом

Певица поделилась кадрами в своем Instagram.

«Еще выше натяни»: Каменских задала тренд на бикини с геометрическим принтом
Настя Каменских. Фото: Global Look Press

Настю Каменских природа наградила роскошными формами. Певица не упускает возможности похвастаться ими в своем Instagram. С завидной регулярностью она публикует фото и видео в купальниках и бикини. На этот раз артистка примерила черно-белое бикини с геометрическим принтом.

«Хочется уже лета и фоткаться в купальниках. Я обожаю это, как вы могли заметить», — написала Каменских.

Фанаты буквально засыпали ее комплиментами.

«Настя, огонь! Еще выше трусы натяни! Булочка — огонь! Классная», — писали пользователи Сети.

Напомним, в 2019 году Каменских вышла замуж за Потапа, с которым встречалась на протяжении нескольких лет, и занялась сольной карьерой.

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