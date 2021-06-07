Хилькевич в наряде цвета свежей травы блеснула «ложбинкой греха»

Анна Хилькевич пополнила ряды отдыхающих на Мальдивах звезд. На курорт актриса отправилась в компании двух дочек — Арианны и Марии — и мужа. Моментами отдыха она делится с фанатами в своем Instagram. На одном из фото блондинка позировала в наряде трендового оттенка — свежей травы. Анна выбрала аутфит, состоящий из силуэтной юбки и кроп-топа, который подчеркнул ее точеную фигуру.

«Вроде как я должна отдыхать, писать красивые и интересные посты, снимать видео, медитировать и заниматься спортом… Но получается, что я тут только ем, бегаю за детьми, кормлю их, укладываю спать и вечером полчасика в картишки с мужем», — сказала Хилькевич.

Фанаты актрисы засыпали ее комментариями.

«Костюм — огонь, самый модный цвет! Классная! Какая красивая!» — писали пользователи Сети.

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