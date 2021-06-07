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Готов поменять на Ходченкову: режиссер Молочников пошутил над Бузовой, ставшей актрисой МХАТа

Звезда сыграет в спектакле «Чудесный грузин» про молодого Иосифа Сталина.

Готов поменять на Ходченкову: режиссер Молочников пошутил над Бузовой, ставшей актрисой МХАТа
Ольга Бузова. Фото: Global look press

Ольга Бузова в скором времени выйдет на сцену МХАТа имени Горького в спектакле «Чудесный грузин» про молодого Иосифа Сталина. Договор с экс-звездой «Дома-2» уже подписан.

Режиссер Московского драматического театра на Малой Бронной Александр Молочников опубликовал шутливый пост на эту тему в личном блоге. Он обнародовал фотографию, где держит на руках актрису Светлану Ходченкову и подписал ее: «Меняю на Бузову!»

Александр Молочников и Светлана Ходченкова.
Александр Молочников и Светлана Ходченкова. Фото: instagram.com/kislomolochniy/

«Беру!» — ответил в комментариях народный артист Игорь Верник.

«Совсем зрителя не уважают! Кто на нее пойдет?» — отметилась также ведущая Елена Летучая.

Смеющийся смайл под постом оставила артистка  Агата Муцениеце.

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