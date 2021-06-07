Причин несколько: Зудина объяснила, почему на могиле Табакова до сих пор нет памятника

Вместо монумента на погосте артиста и режиссера до сих пор стоит крест.

У православных существует традиция — в первое время ставить на могиле умерших крест, и по прошествии времени (примерно года), заменять его каменным памятником. Народный артист Олег Табаков ушел из жизни в марте 2018 года в возрасте 82 лет. И на его последнем пристанище до сих пор нет монумента.

Вдова знаменитости Марина Зудина объяснила поклонникам в личном блоге, почему так произошло.

«Очень сложно было придумать. Художник очень хороший! Придумали. Потом самоизоляция, потом везли мрамор, с октября по май нельзя работать там, а сейчас начнем, но откроем в начале театрального сезона, чтобы артисты были! В сентябре», — написала она в комментариях.

Напомним, идея монумента принадлежит театральному художнику Николаю Симонову. Он работал главным художником МХТ при Табакове. По его задумке на могиле артиста будут стоять три вертикальных столба, объединенных крестом. Столбы — это символ «Табакерки», «Современника» и Художественного театра, которыми руководил Табаков. Кроме того, здесь же появится одна из цитат Олега Павловича: «Все, что я взял на себя, я выполнил».

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