Совсем взрослые: дети Зудиной и Табакова в белых одеяниях предстали у храма

Марина Зудина посетила храм Софии Премудрости Божией с 15-летней дочкой Марией и 25-летним сыном Павлом, запечатлев наследников возле церкви. Видео вдова Олега Табакова обнародовала в личном блоге.

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«Люди в белом», — шутливо назвала она своих детей.

Многие фолловеры актрисы удивились, насколько потомки великого режиссера изменились и повзрослели. Мария Табакова стала прехорошенькой, а Павел Табаков возмужал и окреп. Сейчас молодой артист занят в спектакле «Современника» «Вечно живые. История в лицах» по пьесе Михаила Дурненкова и в постановке Виктора Рыжакова. Кроме того, он активно снимается в кино.

На обнародованное в Сети видео почитатели Зудиной в основном отреагировали с восторгом.

«Мариночка, какой у Вас Паша харизматичный! А Машенька — очень нежная девочка!», «У Вас очень красивый сын! Удачи ему во всем!», «Мариночка, какие у вас дети красивые», «Дети ваши — ангелы, Павел — талантливый актер, человек хороший, настоящий мужчина, доченька милая! Вы их всех воспитали правильно, можно только гордиться такими детьми!» — написали почитатели в комментариях.

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