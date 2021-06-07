«У нас были хорошие и теплые отношения»: Гвоздикова рассказала об ухаживаниях Быкова и Збруева

Актриса Наталья Гвоздикова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как за ней в разное время ухаживали актеры Ролан Быков и Александр Збруев.

«С Роланом Антоновичем мы как-то вместе были в Ницце. Он мне тогда сказал: «А давай сейчас всех бросим и уедем куда-нибудь». А я ответила: «Ролан Антонович, мы никуда не уедем. У нас тут целая программа». Шутили мы. Я не знаю, был ли он влюблен в меня. Но нравилась я ему точно». Наталья Гвоздикова

Как добавила актриса, она старалась дружить со всеми актерами.

«У нас, например, с Санечкой Збруевым до сих пор замечательные отношения. Однажды мы встретились на Международном московском фестивале. И есть даже фотография, как он вытирает мне рукой губную помаду. А мой муж Евгений Жариков стал тогда зудеть. И тогда Збруев сказал: «Послушай, Женя. Я ее узнал раньше, чем ты». Он очаровательный. У нас были хорошие и теплые отношения», — заявила Наталья Гвоздикова.

Напомним, что Наталья Гвоздикова — народная артистка России. Этого звания она была удостоена в 2013 году.

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