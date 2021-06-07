«Бондарчук без блата. Ага, так я и поверил»: Корчевников — о поступлении актрисы во ВГИК

Телеведущий Борис Корчевников в эфире своей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» усомнился, что актриса Наталья Бондарчук честно поступила в свое время во ВГИК.
В студию к нему пришла актриса Наталья Гвоздикова. Она вспомнила, как сама оказалась во ВГИКе.
«Меня увидел профессор ВГИКа Сергей Герасимов. Он спросил, хочу ли я быть актрисой. Я ответила положительно. Сказал: «Хочешь у меня учиться?» Он набрал Москву, министерство культуры. Поговорил с Екатериной Фурцевой, министром. Сказал, что ему нужна еще одна единица. Вопрос был решен. Сказал мне, что я теперь студентка его мастерской. Но общеобразовательные экзамены мне все равно пришлось сдавать».
Как отметила Гвоздикова, вскоре их послали в колхоз, где с ней никто не общался, потому что она по блату поступила.
«Наташа Бондарчук без блата, Наташа Аринбасарова без блата, Коля Еременко без блата, Наташа Белохвостикова без блата», — стала перечислять Гвоздикова своих однокурсников.
«Бондарчук без блата. Ага, так и я поверил», — заявил Борис Корчевников.
Напомним, что Наталья Гвоздикова — народная артистка России. Этого звания она была удостоена в 2013 году.