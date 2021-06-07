Николая Трубача выселяют из квартиры в центре Москвы стоимостью около 20 миллионов рублей

Музыкант Николай Трубач, который прославился благодаря песне «Голубая луна», исполненной вместе с певцом Борисом Моисеевым, должен в самое ближайшее время покинуть свою трехкомнатную квартиру в центре Москвы. Ее стоимость около двадцати миллионов рублей. Такое решение вынес суд. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Эта сумма — примерно половина всех долгов, которые набрала супруга музыканта Елена Виршубская. Поговаривают, что всего с нее требуют более 40 миллионов рублей. Кроме столичной недвижимости, также в счет долга может уйти и участок в Подмосковье, принадлежащий певцу.

Интересно, что сам Николай Трубач наотрез отказывается общаться по этой теме с журналистами. Его жена также не хочет говорить с акулами пера. Известно, что певец подал апелляцию на решение суда. Он не намерен сдаваться без боя.

Ранее в СМИ нередко писали, что жена Николая Трубача часто брала займы у своих знакомых. Позже она уклонялась от их возврата. Судя по всему, эта информация не далека от истины.

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