«Ужин»: Лепс показал редкий кадр с детьми в неформальной обстановке

Григорий Лепс — нечастый гость в социальных сетях. Поэтому снимками, особенно с семьей, он делится крайне редко. Но минувший выходной стал исключением. Музыкант опубликовал в своем Instagram личное фото в компании наследников.

«Ужин с детьми», — написал Лепс.

В кадре музыкант позировал в компании дочек Евы и Николь и сына Вани от второго брака. Напомним, что недавно единственному сыну Лепса исполнилось 11 лет. Кроме того, у Григория есть старшая дочь от первого брака — Инга. Известно, что она живет в Москве.

«Красивые! Здоровья вашей семье! Классные!» — писали пользователи Сети.

Напомним, популярность Лепс получил в 1995 году, когда выпустил свой первый альбом «Храни Вас Бог», а песня из него — «Натали» — стала настоящим хитом.

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