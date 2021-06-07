Должна провести шесть репетиций и выйти на сцену: стала известна зарплата Ольги Бузовой во МХАТе

Певица и телеведущая Ольга Бузова, которая выйдет на сцену МХАТа имени Горького в спектакле «Чудесный грузин» про молодого Иосифа Сталина, неплохо обогатится благодаря своей роли. Договор между МХАТом и певицей опубликован на сайте госзакупок.

Как стало известно, за роль Беллы Шанталь Ольга Бузова получит 446 тысяч 810 рублей. В контракте сказано, что ведущая должна провести шесть репетиций. Они закончатся 10 июня. Она сыграет в двух спектаклях — 11 и 12 июня.

За репетиции певица получит 234 766 рублей, за сами спектакли театр заплатит Бузовой 234 044 рубля.

Напомним, что Ольга Бузова на днях похвасталась, что стала актрисой известного театра. Она заметила, что будет не только играть, но и петь в новой постановке. Звезда заверила, что худрук театра Эдуард Бояков точно не пожалеет, что позвал ее в свое детище. Она буквально плачет от счастья последние дни. Сейчас она активно репетирует свою роль на сцене театра с легендарными актерами.

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