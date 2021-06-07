Вечеринка на теплоходе: жена Виторгана в платье с розовой накидкой спела с Наджиевым

Народный артист устроил для своих зрителей фестиваль на воде.

Эммануил Виторган каждый год в начале лета устраивает для своих зрителей небольшой фестиваль на Москве-реке в честь закрытия сезона «Виторган-клуба». Хрониками прошедшего накануне праздника он поделился в личном блоге.

Публика на вечеринке не только наслаждалась личным общением с народным артистом, его выступлениями, а также танцами, но и творчеством жены Эммануила Гедеоновича. Ирина Млодик исполнила песню с мужем и звездой 90-х Игорем Наджиевым, примерив серое платье с розовой накидкой.

Успех мероприятия оказался непредсказуемым. Выяснилось, что на теплоход не смогли достать билеты все желающие. В итоге фестиваль решено было продублировать.

Отметим, что Игорь Наджиев только в России считается немного подзабытым артистом. Недавно он смог ощутить мировую славу благодаря хиту 1991 года «Ну, целуй». Композицию заметили на просторах интернета и стали крутить на европейских радиостанциях, позже ее услышали и в США.

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