Эротизм плюс шарм: Туктамышева в мокрой задранной майке и мини-шортах блеснула тугой фигурой на Мальдивах

24-летняя звезда российского льда Елизавета Туктамышева счастливо провела время на Мальдивах. В настоящий момент спортсменка уже вернулась домой, но уже успела затосковать по курорту. Чтобы восполнить эмоциональную брешь, звезда опубликовала в личном блоге несколько отпускных кадров в легких пляжных нарядах.

Стоит ли говорить, что поклонники знаменитости были в восторге от поступка своей любимицы. «Лиза, какая же вы светлая. Излучаете счастье», «Великолепно», «Наша красавица и талантище», «Красавицы могут все», — написали в Сети фолловеры.

Чтобы лучше показать свое настроение во время отпуска, Елизавета создала фотоколллаж, где она запечатлена в мини-шортах и мокрой голубой майке, открывающей накаченный живот. Девушка на снимках веселится с подругами и явно испытывает восторг от происходящего с ней в этот момент.

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