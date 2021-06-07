«На Ваенгу никто не обращал внимания»: муж Вики Цыгановой жестко высказался в адрес певицы

Муж певицы Вики Цыгановой, Вадим, в Instagram супруги пояснил свою позицию в отношении хита покойного Михаила Круга «Золотые купола», который на днях исполнила Елена Ваенга, представ в необычном образе. Он — автор слов этой композиции.

«Мы делали что-то большое, дорогое. Создавали машину. Например, «Феррари». Создали, а потом гонщик погиб. Машину взяли и выкрали. Сначала надо мной смеялись. На Ваенгу никто не обращал внимания. У нее было мало просмотров с этой композицией. Мы стали заниматься этой песней. Ее исполнил Ярослав Сумишевский. И вдруг недавно Ваенга, этот персонаж с бородой, выходит и поет ее в образе Кончиты Вурст. Это же кощунство. Он берет не свое дважды. Это же, считай, хайп». Вадим Цыганов

Как отметил Вадим Цыганов, ему 18 лет никто не давал денег за эту песню.

«Не платила РАО. Если бы мне позвонили, то я бы согласился отдать песню. Я работаю только с теми людьми, которые нравятся. Создал и имею право свое мнение сказать. Без спроса брать нельзя. Это некрасиво. То, что мы сделали с Ярославом Сумишевским, — это фантастика», — заметил Вадим Цыганов.

Напомним, что Елена Ваенга исполнила композицию в программе «Три аккорда» на Первом канале. Сама звезда не поясняет, почему вышла на сцену в монашеской рясе, с бородой и усами. Она лишь поблагодарила всех, кто понял, «о чем она и зачем».

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