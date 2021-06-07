«Почему меня нет на телеэкране?»: Наджиев обвинил Пугачеву в закате своей карьеры

Игорь Наджиев стал гостем нового выпуска проекта ФАН «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном, где он заговорил о влиянии Аллы Пугачевой на его карьеру. Звезда 90-х практически не появляется на ТВ, его песни не звучат на радио, при этом старый хит артиста «Ну, целуй» 1991 года внезапно обрел популярность за рубежом. Его начали включать в эфиры европейских радиостанций, а также в Америке.

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Певец склонен думать, что в его исчезновении со сцены отчасти виновата Алла Борисовна. В 1994-м и в 2005-м годах до него дошла информация, которой он поверил, о том, что Пугачева могла негативно влиять на его карьеру. Якобы звезда видела на российской сцене одного короля — Филиппа Киркорова, а Игорь Наджиев мог как-то помешать его славе. После смерти Валентины Легкоступовой, в закате карьеры которой артист тоже обвиняет народную артистку, он решил больше не молчать и заговорил об этом в различных интервью. В ответ многие осудили его за это.

«Если бы это не было фактами моей биографии, может быть, об этом и не стоило говорить. Но это моя жизнь! Это я пережил! Почему меня нет на телеэкране? Этим вопросом задаются многие люди. Задайте этот вопрос кому-то более высоконаходящемуся в нашем шоу-бизнесе!» — сказал Игорь.

Певец считает, что зрителей и поклонников хватит всем артистам, поэтому бояться делиться ими явно не стоит.

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