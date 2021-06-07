Как одеться в ретро, чтобы быть в тренде
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Клава Кока в жакете, велосипедках и с оригинальным ожерельем в виде застежки-молнии вышла к поклонникам

В таком динамичном луке певица выступила в Санкт-Петербурге.

Клава Кока в жакете, велосипедках и с оригинальным ожерельем в виде застежки-молнии вышла к поклонникам
Клава Кока. Фото: Global look press

24-летняя Певица Клава Кока выступила в Санкт-Петербурге, где ее уже по традиции с восторгом встречала публика.

Звезда в последнее время отличается интересными аутфитами, в которых прослеживаются актуальные тренды. Так случилось и на этот раз. Следуя основному принципу современной стилизации, где часто соединяются на первый взгляд вещи несоединимые, знаменитая блондинка облачилась в классический жакет, велосипедки с прозрачными вставками и ботильоны. В качестве аксессуара она выбрала ожерелье в виде застежки-молнии.

Напомним, о том, как сейчас модно одеваться, ранее рассказывала Эвелина Хромченко.

«Единство и борьба противоположностей находятся в основе принципов современной стилизации», — замечала ведущая «Модного приговора» на Первом канале.

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