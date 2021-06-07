Будущая светская львица: жена Виторгана подловила дочь Этель за позированием в розовой шляпе

Ирина Млодик недавно поделилась радостными впечатлениями от прошедшего шопинга, который она организовала вместе с маленькими дочками Этель и Кларой. Жена Эммануила Виторгана призналась, что долго не могла вырваться для похода по магазинам, чтобы купить новые наряды для себя и наследниц. А когда это сделать удалось, испытала настоящее счастье.

«Надо находить время, работа никуда не уйдет, а дети растут быстро», — написала она в личном блоге.

Ирина приобрела несколько нарядных вещиц, в числе которых оказалась розовая шляпа. Она пришлась по вкусу Этель. Как настоящая модница, она тут же примерила ее вместе с солнцезащитными очками, брючным комплектом и стала позировать. В этом виде Млодик и запечатлела ее для личного блога. Многие поклонники пришли в восторг от увиденного!

«Ух ты! Крутышка. Держитесь, мальчишки! Светская львица Этель вышла на охоту», «Что же за дива нас посетила? Это не Этель Виторган?», «Мамины. Дети — это счастье», «Модница», «Маленькое солнышко», — отреагировали на пост фолловеры.

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