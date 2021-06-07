«Бодипозитив»: Дайнеко показала фигуру без прикрас в белье и колготках

Виктория Дайнеко решила подразнить публику пикантным снимком. В личном блоге она обнародовала кадр, который сделала в своей гримерной, представ в одном белье, колготках и изящных сверкающих босоножках. Судя по всему, звезда не стала изменять свою внешность при помощи специальных программ.

«Рабочие будни, рабочие выходные, рабочая униформа, бодипозитив», — подписала она селфи в Instagram.

«Я думала, что только я одна так высоко колготки натягиваю», «Красотка», «Королева», «Прекрасная фигура», «Как ты прекрасна, ты просто огонь», — оценили смелость артистки ее фолловеры.

Ранее Виктория Дайнеко поделилась со своими подписчиками другим интересным снимком, показав 65-летнюю Ларису Долину без прикрас.

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