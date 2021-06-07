«У любимого фонтана»: Бузова в бананах из денима и куртке с «рваным» низом предстала в Риме

Ольге Бузовой удалось вырваться в Италию, куда звезда улетела на бизнес-джете. В личном блоге певица показала респектабельный салон лайнера с накрытым для нее столом. Специально для артистки приготовили изысканные закуски, подали свежие фрукты и шампанское.

«Мои хорошие, мой вам совет, всегда четко формулируйте свои мысли и желания. Ведь все, что мы посылаем во вселенную, то к нам и возвращается. И, кстати, у меня ничего не поменялось… моим миром по-прежнему правит любовь», — подписала она фото в Instagram.

Как оказалось, Ольга отправилась в Рим, который считает одним из самых любимых мест на планете. По прилете в столицу Италии, она облачилась в черный кроп-топ и комплект из денима, выбрав крутку с «рваным» низом и брюки «бананы». В динамичном луке она прогулялась по площади возле самого большого фонтана в городе.

«У любимого фонтана Trevi, где я всегда загадываю желания, и они исполняются», — написала она в Instagram, обнародовав снимок со своего вечернего променада.

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