Нельзя не заметить: Кошкина после советов Васильева облачилась в пышное платье кошенилевого оттенка

Яна Кошкина рассказала в личном блоге, что новый сезон юмористического шоу ТНТ «Однажды в России» открыт. Уже сейчас начались съемки проекта.

На нем звезда предстанет с необычной для нее прической — собранными гладко волосами. А также в пышном платье с рукавами-фонариками и акцентом на талии в виде черного ремня. Наряд имеет трендовый кошенилевый оттенок, о котором ранее рассказывал Александр Васильев.

Цвет, по словам историка моды, всегда привлекает внимание людей из-за своей сочности. В XVI веке его носила только знать и очень гордилась этим. Теперь преимуществами этого тона может воспользоваться любая модница.

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