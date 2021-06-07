Русские красавицы: Пегова с дочкой в платках и кантри-платьях возложили цветы Пушкину

Ирина Пегова в компании дочери Татьяны отметилась в Святогорском Свято-Успенском монастыре, здесь родственницы посетили могилу Александра Пушкина и возложили цветы.

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«Побывать здесь и не прийти — было бы неправильно», — сказала актриса.

Ирина и Татьяна были облачены в легкие кантри-платья с пышными рукавами и русские платки. Их внешний вид вызвал восторг у поклонников.

«Красавицы необыкновенные! Красота вокруг них!», «Такие вы настоящие!», «Какие вы хорошенькие», «Великолепные девочки! Просто красавицы!», «Девочки в платочках, милые русские красавицы!» — написали почитатели Пеговой в ее блоге.

Отметим, что 15-летняя Татьяна — единственная дочь 42-летней знаменитости от экс-мужа, актера Дмитрия Орлова, с которым звезда разошлась в 2011 году. Родственницы очень дружны и много времени проводят вместе, путешествуя и посещая светские мероприятия.

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