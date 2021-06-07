Любовь в глазах: Стриженова в графитовом облачении трогательно поздравила мужа с днем рождения

53-летняя Екатерина Стриженова поздравила своего мужа Александра Стриженова с 52-летием. Ведущая обратилась к возлюбленному в личном блоге.

«С днем рождения, дорогой! Остальное на ушко…» — написала она.

Свое послание знаменитая брюнетка украсила трогательной фотографией, на которой оба просто светятся любовью и счастьем. Режиссер и актер в кадре трогательно целует свою избранницу в щеку, а она, облачившись в графитовый свободный наряд, с легкой улыбкой принимает нежность супруга.

Отметим, что чета Стриженовых считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Пара познакомилась в далеком 1984 году во время работы над фильмом «Лидер». В это время они еще были школьниками. Звезды поженились, как только стали совершеннолетними. Екатерина и Александр воспитывают двух дочек: Анастасию, 1988 года рождения, и Александру, которая появилась на свет в 2000 году. Старшая наследница три года назад подарила родителям внука Петра.

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