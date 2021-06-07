«Обратите внимание на белую плетеную сумку!»: Рогов показал важный тренд этого лета

В программе СТС «Рогов в деле» стилист Александр Рогов представил зрительницам модные аутфиты для зрелой героини проекта Жанны. В их числе оказалась трендовая сумочка, на которой ведущий сделал особенный акцент.
«Обратите внимание на белую плетеную сумку! Суперпокупка на это лето!» — сказал модный эксперт.
Этим аксессуаром он украсил лук, который состоял из разбеленно-лавандовых брюк, лавандовой футболки, белых кед и длинного жилета свободного кроя.
«Отличный повседневный городской комплект!» — охарактеризовал его стилист.