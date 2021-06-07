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«Обратите внимание на белую плетеную сумку!»: Рогов показал важный тренд этого лета

В эфире шоу СТС стилист также представил зрителям образ с трендовым аксессуаром.

«Обратите внимание на белую плетеную сумку!»: Рогов показал важный тренд этого лета
Александр Рогов. Фото: Борис Кудрявов/ "Экспресс газета"

В программе СТС «Рогов в деле» стилист Александр Рогов представил зрительницам модные аутфиты для зрелой героини проекта Жанны. В их числе оказалась трендовая сумочка, на которой ведущий сделал особенный акцент.

«Обратите внимание на белую плетеную сумку! Суперпокупка на это лето!» — сказал модный эксперт.

Модная плетеная сумка.
Модная плетеная сумка. Кадр из шоу «Рогов в деле»/ СТС/ youtube.com/channel/UCVKwYTfYOleisP5ghiIcwcg

Этим аксессуаром он украсил лук, который состоял из разбеленно-лавандовых брюк, лавандовой футболки, белых кед и длинного жилета свободного кроя.

«Отличный повседневный городской комплект!» — охарактеризовал его стилист.

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