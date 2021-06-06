«Со мной это не обсуждалось»: Марина Зудина вспомнила, как Олег Табаков ушел от первой жены

Актриса рассказала, что ее предшественницы требовали от мэтра определенности, а она на него не давила. И в итоге, предложение руки и сердца было сделано.

Актриса Марина Зудина и ныне покойный актер и режиссер Олег Табаков были без малого тридцать пять лет вместе. Почти столько же Олег Павлович прожил в браке со своей первой женой Людмилой Крыловой.

Вспоминая начало своего романа с Табаковым, Зудина считает, что по отношению к ней он поступал честно.

«Он был честен, ничего мне не обещал, и несколько раз говорил: «Начинай жизнь свою». Никто не обещал мне, что у меня будет какое-то положение в театре. Он никогда не репетировал со мной, был очень строг. Я была сильно влюблена, но это было отдельно. Он придирался ко мне точно так же, точно так же делал замечания», — поделилась Марина Зудина в беседе с Анеттой Орловой на YouTube–канале «ОтЛичное мнение».

Актриса призналась, что никогда не давила на Олега Табакова и ничего от него не требовала. В тот момент она еще сама была не готова к созданию семьи, была поглощена работой в кино и театре.

«Это просто какие-то кармические отношения, само собой произошло, без выяснений. Было ощущение, что за нас все решено. Я узнала, что он уходит. Со мной это не обсуждалось. Никак не планировалось. Я даже растерянна была. В этом плане все честно было. И какое-то количество времени мы не жили вместе. Но, наверное, что-то произошло там, что он решил уйти», — рассказала Марина Зудина.

Актриса уверена, что их отношения развивались, потому что она не оказывала давления на Табакова, а просто искренне любила его.

«У Олега Павловича и до меня были романы, и они заканчивались, потому что те женщины требовали определенности. А я вот такая — на тот момент мне неважно это было», — раскрыла Зудина секрет своего успеха.

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