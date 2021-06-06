Умер сценарист фильмов «Мимино» и «Кин-дза-дза» Резо Габриадзе

Художник, скульптор, режиссер театра и кино скончался на 85-м году жизни.

Скорбная новость пришла в воскресенье вечером, 6 июня. Сегодня не стало известного деятеля культуры Резо Габриадзе. О его смерти сообщили в эфире грузинской телекомпании «Рустави 2» со ссылкой на близких Резо Левановича.

«Резо Габриадзе скончался в возрасте 84 лет. Художник, режиссер театра и кино, писатель и скульптор родился в 1936 году в Кутаиси. Он автор более 35 фильмов, в том числе «Мимино», «Ар даидардо», «Шерекилеби», «Необычная выставка», «Трое в пути» и так далее», — говорится в сообщении телеканала.

Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии назвало смерть Резо Габриадзе невосполнимой утратой для грузинской культуры.

«Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии выражает глубокие соболезнования в связи со смертью народного артиста Грузии, лауреата государственной премии имени Шота Руставели, выдающегося писателя, художника, режиссера театра и кино Резо Габриадзе», — отмечается в сообщении.

Помимо сценариев к фильмам, Резо Габриадзе тсоздал иллюстрации более чем к 50 книгам. В 1981 году он основал Тбилисский театр марионеток, здание которого считается одной из достопримечательностей столицы Грузии.

Резо Габриадзе является автором памятника Чижику-Пыжику, установленного в 1994 году в Санкт-Петербурге.

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