«Нет людей, которые от меня отвернулись»: Марина Зудина высказалась о своей работе в МХТ имени Чехова

Актриса объяснила, что именно исчезло из ее жизни с уходом мужа Олега Табакова.

Марина Зудина не скрывает, что у нее начались сложности в МХТ имени Чехова после смерти мужа Олега Табакова. Ранее в своих интервью актриса признавалась, что у нее стало меньше ролей.

В беседе с Анеттой Орловой на YouTube–канале «ОтЛичное мнение» Марина Зудина рассказала, что ушло из ее жизни, после того, как не стало ее мужа Олега Табакова, много лет руководившего МХТ имени Чехова.

«Нет людей, которые от меня отвернулись, наоборот, когда я в МХТ приходила, все говорили: приходи почаще, — поделилась Марина Зудина. — Моя проблема знаете была в чем? Что ушли те люди, которые были рядом с Олегом Павловичем. Не в смысле актеров, а в смысле директора, администрации. То есть те люди, которые мне были очень близки, просто потому что я сними очень много общалась. Я приходила в театр, это был как мой второй дом».

Актриса призналась, что раньше ей было важно, какие спектакли ставятся в театре, как сыграл тот или иной артист. Вместе с Олегом Табаковым она обсуждала детали работы учреждения.

«И вот это ушло из моей жизни. Если я раньше жила жизнью театра, то сейчас живу своей жизнью в театре. Это другое. А раньше мне было важно все», — заключила Марина Зудина.

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