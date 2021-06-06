«Я знаю, что была женщиной, которую любили»: Марина Зудина рассказала о своих отношениях с Олегом Табаковым

Вдова известного актера и режиссера Олега Табакова Марина Зудина в свои 55 лет прекрасно выглядит. Актриса светится счастьем и излучает молодость. По ее собственному признанию, ее внешний вид – это результат отношения к ней покойного супруга Олега Табакова, с которым они почти тридцать пять лет были вместе.

«Когда есть мужчина, и он смотрит на тебя влюбленными глазами, женщина расцветает и, безусловно, то, как мы сохраняем себя, это заслуга того мужчины, который был рядом. Я знаю что самодостаточна. Я знаю, что была женщиной, которую любили», — рассказала Марина Зудина во время интервью Анетте Орловой на YouTube-канале–канале «ОтЛичное мнение».

Актриса призналась, что чувствовала себя главной женщиной в жизни Олега Табакова.

«У нас были отношения мужчины и женщины. Я не была домохозяйкой. Для него я не была только матерью детей. Я была для него главной женщиной в его жизни. Хотя нет, второй. После его мамы. А нет, третьей. После дочери Маруси. Она была аккумулятором в последние годы, она продлила ему жизнь».

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